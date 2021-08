Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Αύξηση 500% στις νοσηλείες παιδιών μέσα σε λίγες εβδομάδες

Η επικράτηση της μετάλλαξης “Δέλτα” ασκεί πίεση στα παιδιατρικά νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η νόσος COVID-19 στα παιδιά έχει πιο ήπια συμπτωματολογία συγκριτικά με τους ενήλικες. Ωστόσο, η επικράτηση του στελέχους “Δέλτα” του SARS-CoV-2 αυξάνει τον κίνδυνο νόσησης και για τις μικρές ηλικίες.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές ασθενών στα παιδιατρική νοσοκομεία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δεδομένα από τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, περίπου 1.800 παιδιά νοσηλεύτηκαν με COVID-19 στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο ρυθμός νοσηλείας παιδιών με COVID-19 έχει αυξηθεί κατά 500% συγκριτικά με τις αρχές Ιουλίου 2021.

Τα προκαταρκτικά δεδομένα από μια μεγάλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν διαγνωσθεί με COVID-19 κατά τη διάρκεια του πανδημικού κύματος με το στέλεχος “Δέλτα” μπορεί να διατρέχουν έως και διπλάσιο κίνδυνο νοσηλείας συγκριτικά με τον κίνδυνο που εμφάνιζαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων κυμάτων της πανδημίας COVID-19 με επικράτηση διαφορετικών παραλλαγών του SARS-CoV-2. Βέβαια, και συγκριτικά με τους ενήλικες, ο κίνδυνος νοσηλείας στα παιδιά παραμένει χαμηλός.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, περίπου 1 παιδί για κάθε 100 παιδιά που διαγιγνώσκονται με COVID-19 θα νοσηλευτεί λόγω των συμπτωμάτων της λοίμωξης. Τα στατιστικά δεδομένα επιβεβαιώνει και η κατάσταση στα νοσοκομεία των ΗΠΑ.

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση των παιδιάτρων είναι, επίσης, ότι κατά τα προηγούμενα κύματα της πανδημίας, πολλές διαγνώσεις COVID-19 ήταν εντελώς ασυμπτωματικές και γινόντουσαν στο πλαίσιο ελέγχων ρουτίνας για SARS-CoV-2 όπως πριν από χειρουργικές επεμβάσεις. Η κατάσταση πλέον έχει αλλάξει σημαντικά, με τα περισσότερα παιδιά που διαγιγνώσκονται στο νοσοκομείο με COVID-19 να προσέρχονται λόγω των συμπτωμάτων της λοίμωξης και όχι για άσχετη αιτία. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και οι περιπτώσεις παιδιών με πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο στο πλαίσιο της COVID-19.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η χρονική συγκυρία που παρατηρείται η αύξηση των λοιμώξεων στα παιδιά δεν είναι καλή. Αφενός, η αυξημένη λοιμογονικότητα του νέου στελέχους στα παιδιά προκαλεί προβληματισμό εν όψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, ειδικά αν λάβουμε υπόψη και το χαμηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στα παιδιά, και ειδικά για τις ηλικίες κάτω των 12 ετών για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο έναντι του SARS-CoV-2 προς το παρόν. Αφετέρου, όπως και με τα εμβόλια, πολλές κλινικές μελέτες με φάρμακα έναντι του SARS-CoV-2, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα, δεν συμπεριέλαβαν παιδιατρικούς πληθυσμούς, με αποτελέσματα αυτές οι θεραπείες να μην είναι διαθέσιμες για τα παιδιά με COVID-19.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα μείζον θέμα δημόσιας υγείας για το οποίο είναι απαραίτητη η καθολική χρήση μάσκας προσώπου τόσο από τους ενήλικες όσο και από τα παιδιά, αλλά και ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 προκειμένου να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης του ιού.

