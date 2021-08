Παράξενα

Καστοριά: ένα μινκ σκόρπισε… τον τρόμο

Εμφανίστηκε διαδοχικά σε δυο σπίτια βγαίνοντας από τη λεκάνη της τουαλέτας. Η «βόλτα» του στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης της πόλης.

Διέξοδο από την ...τουαλέτα δύο ισόγειων σπιτιών βρήκε ένα μινκ στην Καστοριά που κατάφερε να εισχωρήσει στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης!

Το μινκ σκόρπισε τον τρόμο σε γειτονιά της Καστοριάς, όπου εντοπίστηκε αρχικά σε μπάνιο ισόγειου σπιτιού. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και σύμφωνα με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο από την Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς που μετέβη στο σημείο, οι πυροσβέστες προσπάθησαν να το εντοπίσουν ψάχνοντας εξονυχιστικά το μικρό μπάνιο αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν ίχνη πουθενά, «λες και το είχε καταπιεί κάτι». «Εμένα», λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, «μού προξένησε ενδιαφέρον η αναφορά του πυροσβέστη ότι ήταν βρεγμένο ενώ νερά πουθενά στο μπάνιο».

Λίγη ώρα μετά, ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα που αφορούσε την ίδια γειτονιά αλλά τρία σπίτια πιο κάτω. Μία κυρία πηγαίνοντας στο μπάνιο της είδε ένα ζωάκι να βγαίνει από τη λεκάνη της τουαλέτας και να κάνει βόλτες στο μπάνιο της! «Εδώ πρέπει να κατανοήσουμε ότι το μινκ έφυγε απ' το ένα σπίτι, κατέβηκε στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και ξανά μπήκε σε οικιακό δίκτυο», τονίζει ο κ.Παναγιωτόπουλος προσθέτοντας ότι η ιδιοκτήτρια του δεύτερου σπιτιού κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία της βλέποντας το ζώο να ξεπροβάλει από τη λεκάνη και να πηδάει έξω, και κατέβασε το καπάκι για να μην ξαναφύγει, κλείνοντάς το έτσι μέσα στον χώρο του μπάνιου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να «συλλάβουν» το μικρόσωμο ζώο με την ευχή όλων να πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Πάντως, όπως εκτιμά ο κ. Παναγιωτόπουλος, «πιθανότατα τα μινκ μπορούν να μπουν και να σκαρφαλώσουν στο αποχετευτικό αφού υπάρχουν υπολείμματα στα τοιχώματα», προτείνοντας σε όλους καλού- κακού, πριν από τη χρήση της τουαλέτας, «να τραβούν το καζανάκι».

