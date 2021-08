Υγεία - Περιβάλλον

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Κατακόρυφη αύξηση στους εργαζόμενους σε δομές ηλικιωμένων και ΑμεΑ

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας. Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη εβδομάδα υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε όλες τις δομές ηλικιωμένων και αναπηρίας της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για λόγους προστασίας κυρίως των πιο ευάλωτων πολιτών, από τη Δευτέρα 16 Αυγούστου, σε ιδιωτικές, δημόσιες, δημοτικές και εκκλησιαστικές δομές, μπορούν να εργαστούν μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί. Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι τίθενται σε αναστολή εργασίας, μέχρι να εμβολιαστούν, κατ' εφαρμογή της σχετικής διάταξης του νόμου 4820/2021.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, μία εβδομάδα μετά την τήρηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στις δομές, το ποσοστό των εμβολιασμένων παρουσιάζει ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα, την περίοδο του Ιουλίου, στις ιδιωτικές δομές γήρατος και αναπηρίας, το ποσοστό εμβολιασμού των εργαζομένων ήταν στο 62%, ενώ σήμερα είναι παραπάνω από το 85%. Στις δημόσιες δομές, παρατηρήθηκε τεράστια αύξηση, αφού τον Ιούλιο ήταν εμβολιασμένο το 45% των εργαζομένων και σήμερα έχει εμβολιαστεί το 90% του συνόλου.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις απαλλαγής των εργαζομένων που αδυνατούν να εμβολιαστούν για επιβεβλημένους λόγους υγείας -οι οποίες είναι λίγες σε αριθμό- έχουν κατατεθεί και η γνωμοδότησή τους πρόκειται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 23 Αυγούστου. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει χρονική παράταση ως προς το μέτρο της αναστολής εργασίας. Στο σύνολό του, το μέτρο παρουσιάζεται αποτελεσματικό και δεν φαίνεται να προκύπτουν μεγάλα κενά. Υπενθυμίζεται πως, τον προηγούμενο χρόνο, έγιναν 500 προσλήψεις σε προνοιακές δομές για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση των εργαζομένων σε αναστολή καθηκόντων, όπου κρίνεται αναγκαίο, πραγματοποιείται με γρήγορες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με τρίμηνες συμβάσεις, με δυνατότητα ανανέωσης επιπλέον τριμήνου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

«Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των εργαζομένων στις δομές δεν είναι προσπάθεια επιβολής μίας άποψης. Είναι ουσιαστικό κομμάτι της προσπάθειάς μας όλους αυτούς τους μήνες για τη διαφύλαξη της υγείας των γιαγιάδων και των παππούδων μας. Η πρώτη εβδομάδα μας δείχνει πως αυτό γίνεται αντιληπτό. Η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός των εργαζομένων αυξάνουν ολοένα και περισσότερο το ποσοστό των εμβολιασμένων συμπολιτών μας. Όλοι μαζί, Πολιτεία, εργαζόμενοι και διοικήσεις, εδώ και έναν χρόνο, χτίζουμε το τείχος ανοσίας απέναντι στον κίνδυνο του ιού. Προστατεύουμε τους ανθρώπους μας με όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Δόμνα Μιχαηλίδου.

