Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλάζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού εκδόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Συγκεκριμένα, το Σάββατο τοπικά ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις, προβλέπεται να εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στη Θεσσαλία.

Από τις μεσημβρινές ώρες τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στην Αττική: Ανησυχία για τις αναζωπυρώσεις στα Βίλια - Εμπρησμός στην Κερατέα

Τσιτσιπάς - Σινσινάτι: Με ανατροπή στην 8άδα (βίντεο)

Ζώδια: Οι προβλέψεις του τριημέρου