Πολιτική

Δένδιας: Στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή για την τριμερή Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ατζέντα των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

Στην τριμερή συνάντηση Ελλάδος-Ισραήλ-Κύπρου η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή θα συμμετάσχει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Yπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας θα έχει καταρχάς διμερή συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γαΐρ Λαπίντ.

Στη συνέχεια θα συμμετάσχει με τους ομολόγους του Γαΐρ Λαπίντ και Νίκο Χριστοδουλίδη στην τριμερή σύνοδο των ΥΠΕΞ. Η τριμερής συνάντηση θα εστιάσει στις περιφερειακές εξελίξεις και σε επιμέρους τομείς συνεργασίας, όπως η καταπολέμηση πυρκαγιών, η πανδημία και η προστασία του περιβάλλοντος.

Μετά το πέρας της συνάντησης, αναμένεται να υπάρξουν δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών περί ώρας 15:20-15:30. Στη συνέχεια ο Yπουργός θα συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του και με την Yπουργό Ενέργειας του Ισραήλ Καρίν Ελχαράρ.

Αμέσως μετά θα υπάρξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ. Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με συνάντηση με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Μπένι Γκαντς.

Στις διμερείς συναντήσεις αναμένεται να εξετασθεί η στενή συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ σε όλους τους τομείς, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλάζι

Φωτιές: Νέα έκτακτη χρηματοδότηση σε πληγέντες Δήμους και Περιφέρειες

Τσιτσιπάς - Σινσινάτι: Με ανατροπή στην 8άδα (βίντεο)