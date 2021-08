Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Περιοδεία στην πυρόπληκτη Γορτυνία (εικόνες)

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής τόνισε την ανάγκη να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις για την ανακούφιση των πληγέντων.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, περιόδευσε σήμερα στις πληγείσες από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχές της Γορτυνίας. Κατά την περιοδεία της η κ. Γεννηματά επισκέφτηκε το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Δάφνης στον συνοικισμό Δωδεκάμετρου και είχε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, τον Δήμαρχο Γορτυνίας, Ευστάθιο Κούλη, τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, καθώς επίσης και με εκπροσώπους φορέων της περιοχής.

Στην περιοδεία συμμετείχαν ο βουλευτής Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου, Ζέφη Δημαδάμα καθώς και τοπικά στελέχη του Κινήματος.

Κατόπιν η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δήλωσε: «Αποδείχτηκε η ανικανότητα και η αναποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και επιτέλους πρέπει να αναληφθούν. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Εμείς είμαστε εδώ όχι μόνο για να συμπαρασταθούμε στους κατοίκους, αλλά κυρίως για να μιλήσουμε για την επόμενη ημέρα.

Το πρώτο θέμα είναι να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις για την ανακούφιση των πληγέντων. Όμως, αυτό δεν φτάνει. Οι καλλιέργειες και οι επιχειρήσεις θέλουν χρόνο για να ξαναστηθούν για να επανέλθει η κοινωνική και η οικονομική ζωή στην περιοχή χρειάζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Με πόρους και χρονοδιάγραμμα. Με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και των φορέων της περιοχής. Με διαφάνεια και λογοδοσία.

Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε στο πλευρό των κατοίκων μέχρις ότου σχεδιαστεί και υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο και ξαναγυρίσει η ζωή στην ευρύτερη περιοχή».

