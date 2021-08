Αθλητικά

Σινσινάτι Όπεν: θύμα έκπληξης η Οσάκα

Ηττήθηκε από αθλήτρια που δεν βρίσκεται στο Top-50. Όλα τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του US Open, όπου θα κληθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο της, η Ναόμι Οσάκα, Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, ηττήθηκε με 6-3, 3-6, 3-6 από την Ελβετίδα Τζιλ Τάιχμαν (Νο 76 στον κόσμο) στον 3ο γύρο του Western & Southern Open, και αποκλείστηκε από την συνέχεια του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Εκεί η Τάιχμαν θα αντιμετωπίσει τη συμπατριώτισσά της και «χρυσή» Ολυμπιονίκη του Τόκιο, Μπελίντα Μπένσιτς.

Στα προημιτελικά προκρίθηκαν επίσης και οι δύο κορυφαίες Τσέχες του ταμπλό, Καρολίνα Πλίσκοβα και Πέτρα Κβίτοβα, με νίκες επί των Τζέσικα Πέγκουλα (6-4, 7-6) και Ονς Ζαμπέρ (6-1, 6-2), αντίστοιχα.

