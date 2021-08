Αθλητικά

Μανωλάς: Θέμα χρόνου η επιστροφή στον Ολυμπιακό

Τι αναφέρουν ιταλικά ΜΜΕ για τον διεθνή αμυντικό, που αποχαιρετά τη Νάπολι.

Ακόμη ένα βήμα πιο μακριά από τη Νάπολι, ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στον Ολυμπιακό για τον Κώστα Μανωλά. Τα μέσα ενημέρωσης στη γειτονική Ιταλία θεωρούν θέμα χρόνου την επιστροφή του στον Πειραιά.

«Ο Κώστας Μανωλάς μπορεί σύντομα να αποχαιρετήσει τη Νάπολι. Το γεγονός ότι ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός θέλει να φύγει νωρίς και να επιστρέψει στην πατρίδα του ήδη αυτές τις ώρες έχει επιβεβαιωθεί ευρέως» ανέφερε η ιστοσελίδα fantacalcio.it, σημειώνοντας ότι «η μεταγραφή του Κώστα Μανωλά στον Ολυμπιακό θα μπορούσε σύντομα να πραγματοποιηθεί. Οι ερυθρόλευκοι θα ήθελαν να τον ξαναφέρουν στην πατρίδα, λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σεζόν» και τονίζοντας ότι είναι «συνεχείς οι επαφές μεταξύ των διοικήσεων, το κλείσιμο της μεταγραφής θα μπορούσε να γίνει την επόμενη εβδομάδα».

Μάλιστα, είναι σημαντικό ότι, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα “Gazzetta dello Sport”, ο αμυντικός της Γιουβέντους, Ντανιέλε Ρουγκάνι, που βρίσκεται στη σειρά προτίμησης πίσω από τους Μπονούτσι, Κιελίνι και Ντε Λιχτ, μέσω του μάνατζερ του, Νταβίντε Τόρτσια, έδωσε την συγκατάθεσή του στη μετακίνησή του στη Νάπολι, δηλώνοντας ευτυχής να μετακομίσει σε ένα κορυφαίο σύλλογο.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Κώστας Μανωλάς έχει συμφωνήσει να πάρει στον Ολυμπιακό τα χρήματα που θα έπαιρνε στη Νάπολι για τα επόμενα τρία χρόνια του συμβολαίου του, σχεδόν 12 εκατ. ευρώ, μοιρασμένα όμως στα επόμενα πέντε χρόνια, όση θα είναι και η διάρκεια του συμβολαίου που θα υπογράψει με τον πρωταθλητή Ελλάδας.

