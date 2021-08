Οικονομία

Πλαστικό χρήμα: Περισσότερες από 18,5 εκατομμύρια οι κάρτες στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σταθερά αυξητικός ο ρυθμός έκδοσής τους τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.

Συνεχίζοντας τον σταθερά αυξητικό ρυθμό έκδοσής τους τα τελευταία έτη, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρτών πληρωμών σε κυκλοφορία στο τέλος του 2020 ανήλθε σε 18,6 εκατ., αυξημένος κατά 3% σε σχέση με το 2019.

Στις επιμέρους κατηγορίες καρτών, ο αριθμός των χρεωστικών καρτών αυξήθηκε κατά 2% και ανήλθε σε 15,7 εκατ. κάρτες. Αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά στην έκδοση προπληρωμένων καρτών, οι οποίες ανήλθαν σε 1,7 εκατ., αυξημένες κατά 7%.

Ο αριθμός των πιστωτικών καρτών επίσης παρουσίασε αύξηση κατά 9% και ανήλθε σε 2,9 εκατ. κάρτες.

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στις εικονικές κάρτες πληρωμών κατά 38%, οι οποίες ανήλθαν σε 100.000 κάρτες.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, η διενέργεια αυξημένου αριθμού συναλλαγών μέσω διαδικτύου φαίνεται να αποτελεί τον κύριο λόγο της συνεχιζόμενης αύξησης στην έκδοση προπληρωμένων και εικονικών καρτών πληρωμών.

Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2020 ανήλθε σε 1.150 εκατ., από 976 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 18%.

Ο αριθμός των συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες ανήλθε σε 1.029 εκατ., από 857 εκατ. το προηγούμενο έτος, αυξημένος κατά 20%. Οι χρεωστικές κάρτες συνέχισαν να αποτελούν το κύριο υποκατάστατο της χρήσης μετρητών, με ποσοστιαία συμμετοχή 89% στο συνολικό αριθμό συναλλαγών με όλα τα είδη καρτών πληρωμών.

Ο αριθμός των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες ανήλθε σε 121 εκατ., από 119 εκατ. το 2019, αυξημένος κατά 1,68%. Οι πιστωτικές κάρτες συμμετείχαν κατά 11% στον συνολικό αριθμό συναλλαγών.

Η αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών κυμάνθηκε στα 66 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 2% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Οι χρεωστικές κάρτες συμμετείχαν κατά 92% στη συνολική αξία των συναλλαγών με όλα τα είδη καρτών πληρωμών, ενώ οι πιστωτικές κάρτες συμμετείχαν κατά 8%.

Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα αυξήθηκε κατά 15% σε 62 συναλλαγές, από 54 το προηγούμενο έτος.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Περιπολίες από Στρατό και Αστυνομία σε δάση (βίντεο)

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλάζι

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Σοκάρουν οι αξονικές νέων που νόσησαν (εικόνες)