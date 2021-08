Οικονομία

Φόρος εισοδήματος: Εξόφληση μέχρι και σε 12 άτοκες δόσεις

Μέσω των πιστωτικών καρτών και με άτοκες δόσεις μπορούν επίσης να εξοφληθούν ο ΕΝΦΙΑ και λοιπές βεβαιωμένες οφειλές εκτός ρύθμισης.

Τη δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με πιστωτικές κάρτες, μέχρι και σε 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις δίνουν οι τράπεζες στους φορολογούμενους.

Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική διάταξη του υπουργείου Οικονομικών, έχει παραταθεί η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και η καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

Για την παροχή έκπτωσης 3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου και να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

Μέσω των πιστωτικών καρτών των τραπεζών και με άτοκες δόσεις μπορούν επίσης να εξοφληθούν ο ΕΝΦΙΑ και λοιπές Βεβαιωμένες Οφειλές εκτός Ρύθμισης, έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Γενικότερα, οι φορολογούμενοι διαθέτουν πλέον μια ευρεία επιλογή ψηφιακών αλλά και φυσικών σημείων, εκτός τραπεζικών καταστημάτων, για την αποπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι εξοφλούν τις οφειλές τους από το internet και mobile banking των τραπεζών, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια ανοίγονται σε σταθερή βάση νέοι λογαριασμοί, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ενεργών χρηστών, τόσο στο internet όσο και στο mobile banking να έχει ξεπεράσει πλέον τα 3,7 εκατομμύρια.

Επίσης, οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλούν ανάλογα με την τράπεζα το φόρο εισοδήματος και άλλες οφειλές μέσω του δικτύου των ΑΤΜ των τραπεζών, του phone banking, καθώς και των κέντρων αυτόματων πληρωμών των τραπεζών.

