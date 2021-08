Πολιτική

Χρυσοχοΐδης - Παναγιωτόπουλος από τον Έβρο: Ασφαλή και απαραβίαστα τα σύνορα

«Τα σύνορά μας θα παραμείνουν ασφαλή και απαραβίαστα», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε κοινές δηλώσεις του με τον υπουργό Άμυνας από τον Έβρο.

«Τα σύνορά μας θα παραμείνουν ασφαλή και απαραβίαστα», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε κοινές δηλώσεις του με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, μετά τη σημερινή επίσκεψή τους στον Έβρο.

«Αποτελεί απόφασή μας - κι αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού που μεταφέρουμε σήμερα εδώ στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας και στους τοπικούς φορείς - η υπεράσπιση των συνόρων μας. Τα σύνορά μας θα παραμείνουν ασφαλή και απαραβίαστα. Δεν θα επιτρέψουμε ασύντακτες και άτακτες κινήσεις και δεν θα επιτρέψουμε καμιά απόπειρα παραβίασής τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Η αφγανική κρίση δημιουργεί νέα δεδομένα στη γεωπολιτική σφαίρα και ταυτόχρονα δημιουργεί και πιθανότητες μεταναστευτικών ροών. Είναι γνωστό ότι εμείς ως ευρωπαϊκή χώρα συμμετέχουμε στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται μια σειρά από αποφάσεις, ωστόσο ως χώρα δεν μπορούμε να περιμένουμε απαθείς τις πιθανές επιπτώσεις», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε: «Στηρίζουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων αλλά παράλληλα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών που πιθανόν να προκύψουν».

Από την πλευρά του, ο κ. Παναγιωτόπουλος διαβεβαίωσε ότι «η Ελλάδα συνεχίζει να θωρακίζεται απέναντι σε κάθε δυνητική ή υπαρκτή απειλή ασφαλείας» και ότι αυτό που διαπιστώθηκε στα σημεία που επισκέφθηκαν με τον κ. Χρυσοχοΐδη αλλά και σε μήκος όλων των χερσαίων συνόρων είναι «η άριστη και αναβαθμισμένη λειτουργία των συστημάτων φύλαξης των συνόρων, με την πολύτιμη συνδρομή όλων των στελεχών της ΕΛΑΣ και των Ενόπλων Δυνάμεων με όρους αρμονικής και εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και με την ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης τελευταίας τεχνολογίας». Μάλιστα, όπως σημείωσε, «εξετάσαμε τρόπους ενίσχυσης των συστημάτων αυτών».

Στη «σημαντική αναβάθμιση της ασφάλειας και προστασίας των συνόρων σε σχέση με 18 μήνες πριν, όταν εξελίχθηκε η κρίση στον Έβρο», αναφέρθηκε και ο κ. Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας σχετικά: «Ολοκληρώθηκε αυτές τις μέρες η κατασκευή του φράχτη μήκους περίπου 40 χλμ σε πολύ κρίσιμα σημεία των συνόρων μας -παρέμβρια και όχι μόνο- ένα έργο που είναι αξιοθαύμαστο, που δημιουργεί δυνατότητες και προϋποθέσεις αποτροπής και ολοκληρώθηκε επίσης το ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων μας, το οποίο επισκεφθήκαμε σήμερα για πρώτη φορά και αρχίζει να λειτουργεί αυτές τις μέρες. Τεχνολογικά είναι εξαιρετικά εξελιγμένο, με μεγάλες δυνατότητες και αποτελεσματικότητα στην επιτήρηση των συνόρων».

Σε ό,τι αφορά τη σύσκεψη που προηγήθηκε, σημείωσε πως «αποφασίστηκαν μια σειρά από πολύ συγκεκριμένα επιχειρησιακά μέτρα, τα οποία θα ξεδιπλωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δημιουργήσουν περαιτέρω αποτρεπτική ικανότητα».

Εξήρε δε, την αρμονική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων, του Ελληνικού Στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας, με διακριτούς ρόλους ο καθένας αλλά ταυτόχρονα με πολλές συνδυασμένες δράσεις. Εξήρε ακόμη «την προσπάθεια και το έργο που παράγει εδώ στην περιοχή και στην ασφάλεια των συνόρων ο Ελληνικός Στρατός με τη δημιουργία μιας σειράς αποτρεπτικών προϋποθέσεων, που καθημερινά χτίζει τα σύνορά μας. Υπάρχει πλέον πολύ know-how, πολλή εμπειρία, πολλή εκπαίδευση και κυρίως αυτό που υπάρχει είναι υψηλό ηθικό και υψηλό φρόνιμα».

