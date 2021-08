Life

Πέθανε ο Πέτρος Ζαρκάδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνταο του ηθοποιού.

Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 81 ετών ο ηθοποιός Πέτρος Ζαρκάδης. Γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1940 στη Ζάκυνθο. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή Λυκούργου Σταυράκου.

Ως μέλος του Σ.Ε.Η. ανέπτυξε συνδικαλιστική δραστηριότητα. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Σ.Ε.Η. Την περίοδο 1986-1990 έζησε στη Νέα Υόρκη, όπου συνεργάστηκε ως σκηνοθέτης με το Κέντρον Ελληνικού Πολιτισμού στην παρουσίαση θεατρικών έργων.

Οι ταινίες που συμμετείχε ο Πέτρος Ζαρκάδης

Νιάτα στο πεζοδρόμιο (1964)

Αποστολή θανάτου (1968)

Γοργοπόταμος (1968)

Η ανταρσία των δέκα (1970)

Έμπαινε Μανωλιό (1970)

Ηδονή και εκδίκηση (1970)[Βαγγέλης Λέπουρας]

Ένας τρελός γλεντζές (1970)

Η σάρκα προστάζει (1971)

Ταξίδι στον έρωτα και στον θάνατο (1972)

Μέρες του ’36 (1972) [Λουκάς]

Αμαρτωλές σχέσεις (1972)

Ο κύκλος της αμαρτίας (1973)

Στα δίχτυα της ανωμαλίας (1973)

Αληθινή ηδονή (1974)

Τα χρώματα της ίριδος (1974)

Η αμαρτία στο κορμί της (1974)[Πέτρος]

Διαστροφές (1974] [Μάνθος Λιαγκρής]

Ο θίασος (1975) [Ορέστης]

Γεύση από ηδονή (1975)[επιθεωρητής της αστυνομίας]

1922 (1978)

Αν μάθετε τίποτα (1979)

Ρεπό (1982) [Δρακάκος]

Υπόγεια διαδρομή (1983)

Χωρίς μάρτυρες (1983) [εισαγγελέας]

Χούλιγκανς (κάτω τα χέρια απ’ τα νιάτα!) (1983) [Σάββας]

Τι έχουν να δουν τα μάτια μου (1984)[Νικηφόρος Δημόπουλος]

Εν πλω (1985) [πατέρας]

Το χάραμα – Dawn (1994)

Οι συμμετοχές του σε τηλεοπτικές σειρές

1972 Παράξενος ταξιδιώτης ΕΙΡΤ

1973 Χωρίς ανάσα ΕΙΡΤ

1974 Αστερισμός των λύκων ΥΕΝΕΔ

1976 Γαλήνη ΕΡΤ

1976 Εν Αθήναις ΕΡΤ

1976 Γιούγκερμαν ΥΕΝΕΔ

1976 Λέσχη μυστηρίου: Η άδεια θέση ΕΡΤ

1976 Λέσχη μυστηρίου: Οι λογαριασμοί δε βγήκαν σωστοί ΕΡΤ

1978 Η ετυμηγορία ΥΕΝΕΔ

1978 Υποψίες : εκβιασμός ΕΡΤ

1978 Υποψίες : το έγκλημα που δεν έγινε ΕΡΤ

1981 Ο φιλαράκος μας ΕΡΤ

1981 Οι σκλάβοι στα δεσμά τους ΕΡΤ

1982 Οι αξιόπιστοι ΥΕΝΕΔ

1982 Η κούρσα του θανάτου ΕΡΤ

1982 Έλληνες δημοσιογράφοι : η επέτειος ΥΕΝΕΔ

1983 Από τη ζωή των ανθρώπων ΕΡΤ2

1983 Τρίτο χριστιανικό παρθεναγωγείο ΕΡΤ2

1984 Παραμύθια πίσω από τα κάγκελα : ο τίποτας ΕΡΤ2

1986 Η βεντέτα ΕΡΤ2

1991 Η δίκη ΕΤ2

1991 Το τέλος της μοναξιάς ΕΤ1

1991 Ο επισκέπτης της ομίχλης MEGA

1992 Παράλληλοι δρόμοι MEGA

1992 Οι φρουροί της Αχαΐας MEGA

1992 Τμήμα ηθών : Η κυρία δίπλα είναι νεκρή ΑΝΤ1

1993 Ανατομία ενός εγκλήματος: Τυφλή αφοσίωση ΑΝΤ1

1994 Το μάτι του φιδιού ΣΚΑΪ

1994 Οι δικηγόροι της Αθήνας STAR

1994 Ανατομία ενός εγκλήματος: Προσωπείο ANT1

1996 Οι επαγγελματίες: Χαρά MEGA

1996 Οι επαγγελματίες: Υπόθεση αυτοδικίας MEGA

1997 Διπλή αλήθεια ΕΤ1

1997 Λάθος ελπίδες ΕΤ1

1999 Στη σκιά του πολέμου MEGA

2000 Αέρινες σιωπές MEGA

2000 Άγγελοι του μίσους ALPHA

2001 Κόκκινος Κύκλος: Πάντα μαζί ALPHA

2002 Κόκκινος Κύκλος: Το τέρας ALPHA