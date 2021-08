Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Καλύτερη η κατάσταση στη Δυτική Αττική. Drone της Πυροσβεστικής πετούν συνεχώς και δίνουν εικόνα από κάθε σημείο.

Πολύ καλύτερη είναι η κατάσταση στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση καθώς δεν υπάρχουν πλέον ιδιαίτερα προβλήματα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε όλη την περίμετρο.

Παράλληλα, επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα για διαβροχή. Το νότιο τμήμα έχει ελεγχθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι του, ενώ γίνονται και ενέργειες σε όλα τα σημεία όπου εκδηλώνονται καπνοί, όπως στην Αγία Τρίαδα, το Καντήλι και την Καστανάβα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχίζεται όλη τη μέρα στην περίμετρο και στο εσωτερικό της πυρκαγιάς για την αποφυγή αναζωπυρώσεων.

Στο πλαίσιο της επιτήρησης και φύλαξης της πυρκαγιάς έχουν ενεργοποιηθεί και τα drone της Πυροσβεστικής που πετούν συνεχώς και δίνουν εικόνα από κάθε σημείο. Συνολικά, επιχειρούν 461 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων εννέα ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 166 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας αλλά και από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα.

Για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Συνδρομή παρέχουν, ο Ελληνικός Στρατός με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και μηχανήματα έργου, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Παράλληλα, σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές υπάρχει αύριο 21 Αυγούστου για δέκα περιοχές στη χώρα. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) μεταξύ άλλων για την Αττική και την Εύβοια.