Πολιτική

Αφγανιστάν: έφθασε με ασφάλεια στην Αθήνα ο Έλληνας πολίτης

Επιτυχή κατάληξη είχε ο απεγκλωβισμός του Έλληνα από το Αφγανιστάν. Οι πρώτες δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Αθήνα.

Στην Αθήνα έφτασε σήμερα το απόγευμα ο Έλληνας πολίτης που απεγκλωβίστηκε από το Αφγανιστάν κατόπιν προσπαθειών του υπουργείου Εξωτερικών και κατόπιν οδηγιών του υπουργού Νίκου Δένδια.

"Στο πλαίσιο των πρόσφατων κυβερνητικών αποφάσεων και σε συνέχεια της πληροφορίας που λάβαμε ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης που είναι εγκλωβισμένος στο Αφγανιστάν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έδωσε τις σχετικές εντολές στις αρχές του υπουργείου Εξωτερικών αλλά και στην πρεσβεία μας στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να προχωρήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού του", ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γιώργος Αρναούτης.

"Πράγματι, αυτό έγινε. Μεταφέρθηκε με ασφάλεια, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, από την Καμπούλ στο Ισλαμαμπάντ. Εκεί τον περίμεναν άνθρωποι της πρεσβείας, που παρέμειναν μαζί του όλο το διάστημα μέχρι την επιβίβασή του στο αεροπλάνο που τον έφερε στην Αθήνα", πρόσθεσε.

"Θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επιτυχή κατάληξη αυτής της επιχείρησης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε συμμάχους και εταίρους που μας βοήθησαν, καθώς και την οικογένειά του, που ήταν συνεργάσιμη και μας βοήθησε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα", κατέληξε.

