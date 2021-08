Υγεία - Περιβάλλον

Κορονoϊός: ποια ελληνικά νησιά είναι στο “κόκκινο”

Πέντε ελληνικά νησιά κατατάσσονται στις περιοχές υψηλού κινδύνου από τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση

Λόγω του αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας κατατάσσει, από την Τρίτη, την Κρήτη και άλλα ελληνικά νησιά του νότιου Αιγαίου στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Στην Ελλάδα, εκτός από την Κρήτη, κατατάσσονται στις περιοχές υψηλού κινδύνου η Ρόδος, η Κως, η Μύκονος και η Νάξος.

Ταξιδιώτες προερχόμενοι από περιοχές υψηλού κινδύνου, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν αναρρώσει, θα τεθούν σε καραντίνα για δέκα ημέρες, αλλά μπορούν να απαλλαγούν από αυτήν μετά από πέντε ημέρες, εάν το διαγνωστικό τους τεστ είναι αρνητικό. Δεν θα μπαίνουν σε καραντίνα όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή έχουν αναρρώσει.

Από την Κυριακή, τα Κανάρια Νησιά και η Καταλονία, μαζί με την πρωτεύουσά της Βαρκελώνη και τις παραλίες τής Κόστα Μπράβα, θα αφαιρεθούν από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Περίπου 70 χώρες κατατάσσονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στις περιοχές υψηλού κινδύνου από την γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ολόκληρη η Ισπανία ήταν μέχρι τώρα περιοχή υψηλού κινδύνου, από την Κυριακή όμως, εκτός από τα Κανάρια Νησιά και την Καταλονία, θα αφαιρεθούν από τον κατάλογο των περιοχών υψηλού κινδύνου η Βαλένθια, η Καστίλλη-Λα Μάντσα και οι Αστούριες.

Από την Κυριακή, επίσης, στις νέες περιοχές υψηλού κινδύνου κατατάσσονται περιοχές της Ιρλανδίας, το Κόσοβο και η Βόρεια Μακεδονία, καθώς και η Δομινικανική Δημοκρατία στην Καραϊβική.

Η Βραζιλία κατατάσσεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου, με ακόμη αυστηρότερους κανονισμούς καραντίνας. Η Ανδόρα και η Ουρουγουάη διαγράφονται εντελώς από τη λίστα των χωρών υψηλού κινδύνου.

