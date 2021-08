Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεραπεία: Κοκτέιλ αντισωμάτων των Regeneron/Roche

Το κοκτέιλ ενέκρινε η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου

Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε ένα κοκτέιλ αντισωμάτων που ανέπτυξαν η Regeneron και η Roche για την πρόληψη και θεραπεία του κορονοϊού, όπως ανέφερε σήμερα, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αύξηση των νοσηλειών, λόγω της πιο μεταδοτικής μετάλλαξης Δέλτα.

Ο βρετανικός οργανισμός φαρμάκων και προϊόντων υγείας (MHRA) ανέφερε πως δεδομένα από κλινική δοκιμή δείχνουν πως το φάρμακο Ronapreve μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθεί η μόλυνση, βοηθά να αντιμετωπιστούν συμπτώματα σοβαρής μόλυνσης COVID-19 και μειώνει τις πιθανότητες νοσηλείας.

“Η θεραπεία αυτή θα είναι μια σημαντική προσθήκη στο οπλοστάσιό μας για την αντιμετώπιση της COVID-19”, ανέφερε σε μια δήλωση ο Βρετανός υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ.



Οι νοσηλείες ασθενών με COVID-19 ξεπέρασαν τις 6.100 αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας υψηλό πέντε μηνών. Τα δύο τρίτα των νοσηλευόμενων ασθενών δεν είχαν εμβολιαστεί, σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Το Ronapreve, γνωστό ως REGEN-COV στις Ηνωμένες Πολιτείες, χορηγείται είτε με ένεση είτε με ενδοφλέβια έγχυση. Προσδένεται στενά στον κορονοϊό στο εσωτερικό τοίχωμα του αναπνευστικού συστήματος και τον εμποδίζει να αποκτήσει πρόσβαση στα κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος, σύμφωνα με τη MHRA.

Το Ronapreve ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που λέγονται μονοκλωνικά αντισώματα και τα οποία μιμούνται τα φυσικά αντισώματα που παράγει ο οργανισμός για να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Το φάρμακο δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του εμβολιασμού, ανέφερε η MHRA.

Ο Τζάβιντ είπε πως η κυβέρνηση θα ξεκινήσει να χορηγεί τη θεραπεία στο εθνικό σύστημα υγείας (NHS) το ταχύτερο δυνατό.

Είναι η τρίτη θεραπεία στο οπλοστάσιο του ΗΒ επιπλέον της στεροϊδούς δεξαμεθαζόνης και του φαρμάκου για την αρθρίτιδα tocilizumab, το οποίο πωλείται από τη Roche Actemra και RoActemra.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Roche προειδοποίησε για παγκόσμια έλλειψη του φαρμάκου της για την αρθρίτιδα η οποία θα διαρκέσει λίγες ακόμη εβδομάδες.

Το Ronapreve/REGEN-COV έλαβε άδεια επείγουσας χρήσης για τη θεραπεία της COVID-19 σε περισσότερες από 20 χώρες περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες έχουν εγκρίνει επίσης μια παρόμοια θεραπεία από την Eli Lilly για ασθενείς με COVID-19 που δεν νοσηλεύονται.

Τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόρασε περίπου 55.000 δόσεις του φαρμάκου ενώ ο ευρωπαϊκός οργανισμός φαρμάκων εξετάζει το φάρμακο για έγκριση.

