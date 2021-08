Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν για Αφγανιστάν: Ελλάδα και Τουρκία αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε θετικό κλίμα η τηλεφωνική συζήτηση, μισής ώρας, ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο.