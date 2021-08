Πολιτική

Φωτιές - Χρυσοχοΐδης: Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στη Δυτική Αττική

Αυξημένες περιπολίες τόσο στην περιοχή των Βιλίων όσο και σε άλλες

Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι σήμερα εκδηλώθηκαν 41 δασικές πυρκαγιές ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνολικά διαχειρίζονται 76 πύρινα μέτωπα.

Η φωτιά στη Δυτική Αττική έχει οριοθετηθεί, όμως εκεί παραμένουν όλες οι δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν την περίμετρο. Ισχυρές δυνάμεις θα παραμείνουν μέχρι να τεθεί σε πλήρη έλεγχο. Την περιοχή εποπτεύουν ισχυρές δυνάμεις και μη επανδρωμένα εναέρια μέσα του Πυροσεβστικού Σώματος.

Στην αεροπυρόσβεση επιχείρησαν περιοδικά 18 ελικόπτερα, καθώς και 10 αεροπλάνα συμπεριλαμβανομένου του Beriev-200.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη φωτιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Δασκαλιό στην Κερατέα λόγω χρήσης φωτοβολίδας. Το περιστατικό ερευνάται.

Με αφορμή αυτό ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι από τη Δικαιοσύνη γίνεται συστηματική δουλειά όσον αφορά την έρευνα για όλες τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος στην χώρα μας.

«Παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή» τόνισε, συμπληρώνοντας ότι γίνεται σε συστηματική βάση περιπολίες με στόχο την αποτροπή και άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

