Μπάιντεν: είμαστε σε επαφή με τους Ταλιμπάν

Ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στις ΗΠΑ κάθε Αμερικανός που θέλει να φύγει από το Αφγανιστάν.

Η επιχείρηση εκκένωσης στην Καμπούλ είναι μια από τις "πιο δύσκολες της ιστορίας", διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο διάγγελμά του.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν 6.000 στρατιώτες στο Αφγανιστάν. Οι ΗΠΑ απομάκρυναν 13.000 ανθρώπους από το Αφγανιστάν από τις 14 Αυγούστου, καθώς και άλλους σε πτήσεις τσάρτερ". Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι έχει εργαστεί για να βγουν από το Αφγανιστάν 204 Αμερικανοί δημοσιογράφοι.

Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στις ΗΠΑ κάθε Αμερικανός που θέλει να φύγει από το Αφγανιστάν. Ο ίδιος δεν μπορεί να εγγυηθεί ποιο θα είναι το "τελικό αποτέλεσμα" της επιχείρησης εκκένωσης στην Καμπούλ ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε συνεχή επαφή με τους Ταλιμπάν εν μέσω της επιχείρησης εκκένωσης.

Ο Μπάιντεν πιστεύει ότι οι Αφγανοί σύμμαχοι των ΗΠΑ μπορούν να φύγουν έως τις 31 Αυγούστου. Οι σύμμαχοι μας "δεν αμφισβητούν την αξιοπιστία μας", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν είπε ότι δεν έχει ενδείξεις ότι Αμερικανοί πολίτες παρεμποδίζονται από τους Ταλιμπάν για να μην φτάσουν στο αεροδρόμιο.

Συμπλήρωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν αμερικανικά στρατεύματα για να βοηθήσουν στην επιχείρηση εκκένωσης στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Υπογράμμισε ότι η επέκταση της ζώνης ασφαλείας έξω από την υφιστάμενη περιοχή περιμετρικά του αεροδρομίου μπορεί να έχει απροβλεπτες συνέπειες.

