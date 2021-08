Τοπικά Νέα

Κορονοϊος - Κρήτη: Στην εντατική ανεμβολίαστη γιατρός

Η 60χρονη μικροβιολόγος δίνει μάχη για την ζωή της

Στην Εντατική του Βενιζελείου νοσοκομείου νοσηλεύεται γιατρός που κόλλησε κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για 60χρονη μικροβιολόγο που εργάζεται στο νοσοκομείο ωστόσο δεν είχε εμβολιαστεί.

H κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε – εξαιτίας και σοβαρών υποκείμενων νοσημάτων – με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να εισαχθεί στην ΜΕΘ covid του νοσοκομείου.

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση της υγείας της έχει σταθεροποιηθεί και την παρακολουθούμε στενά», ανέφερε στο cretapost, ο διευθυντής ΜΕΘ του Βενιζελείου, Ανέστης Κιούλπαλης.

Έξι άτομα στις ΜΕΘ του Βενιζελείου

Έξι άτομα βρίσκονται στις ΜΕΘ του Βενιζελείου νοσοκομείου με τον μέσο όρο ηλικίας των ασθενών να έχει πέσει κατά πολύ.

«Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών με κορονοϊό που εισάγονται στην Εντατική έχει πέσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε στις εντατικές του νοσοκομείου έξι άτομα εκ των οποίων τα πέντε είναι ανεμβολίαστα ενώ ένα άτομο είχε λάβει μόνο την πρώτη δόση γεγονός που του δίνει μία προστασία της τάξεως του 30%», ανέφερε σχετικά ο κ. Κιούλπαλης.

