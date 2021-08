Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: ανθρώπινο κρανίο βρέθηκε στις στάχτες

Το κρανίο εντοπίστηκε από γυναίκα δίπλα σε αποθήκη που κάηκε στην πρόσφατη φωτιά στα Βίλια.

Ένα ανθρώπινο κρανία εντόπισε μια γυναίκα δίπλα σε καμένη αποθήκη στα Βίλια.

Η γυναίκα ενημέρωσε τις Αρχές και αμέσως έφθασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο εύρημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε το Mega, πρόκειται για κρανίο ανθρώπου που φαίνεται ότι βρήκε το θάνατο πολλά χρόνια πριν και η εύρεσή του δεν σχετίζεται με τις πρόσφατες φωτιές στο σημείο.

Ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες βρισκόταν εκεί.

