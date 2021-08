Life

Έγκυος για δεύτερη φορά η Κάιλι Τζένερ

Η 24χρονη διασεκατομμυριούχος περιμένει το δεύτερό της παιδί με τον αγαπημένο της Τράβις Σκοτ.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Κάιλι Τζένερ, καθώς είναι για δεύτερη φορά έγκυος και σε λίγο καιρό θα μεγαλώσει την οικογένειά της.

Η 24χρονη διασεκατομμυριούχος σύμφωνα με την "Page Six" περιμένει το δεύτερό της παιδί με τον αγαπημένο της Τράβις Σκοτ.

Μπορεί η Κάιλι Τζένερ και ο Τράβις Σκοτ να πέρασαν μια μεγάλη κρίση στη σχέση τους, ωστόσο ανυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον δεύτερο καρπό του έρωτά τους.

