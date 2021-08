Κόσμος

Νίκολας Μπερνς: Η επιλογή Μπάιντεν για τον επόμενο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Κίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον 65χρονο διπλωμάτη καριέρας, που έχει διατελέσει μεταξύ άλλων πρεσβευτής στην Ελλάδα, επέλεξε για αυτήν την κρίσιμη θέση ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ονόμασε τον Νίκολας Μπερνς, διπλωμάτη καριέρας, επόμενο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Κίνα, αντίπαλη μεγάλη δύναμη με την οποία οι σχέσεις της Ουάσινγκτον είναι όλο και περισσότερο θυελλώδεις τα τελευταία χρόνια.

Ο Νίκολας Μπερνς, 65 ετών, διετέλεσε αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος στο NATO (2001-2005), πρεσβευτής στην Ελλάδα (1997-2001), εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (1995-1997) και ειδικός στη Σοβιετική Ένωση και κατόπιν στη Ρωσία στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στον Λευκό Οίκο επί των ημερών των προέδρων Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους και Μπιλ Κλίντον (1990-1995).

Ήταν επίσης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις από το 2005 ως το 2008, όταν είχε συνεργαστεί «με την κινεζική κυβέρνηση για πολλά και διαφορετικά ζητήματα, από το Αφγανιστάν, τις κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, τη Βόρεια Κορέα ως την αμερικανική πολιτική στην περιφέρεια Ινδικού-Ειρηνικού», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Από το 2014 ως το 2017 ήταν σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι, σύμφωνα με το βιογραφικό του που έχει δημοσιοποιηθεί από το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου διδάσκει για τη διεθνή διπλωματία το τρέχον διάστημα.

Ο διορισμός του ανακοινώθηκε ενώ οι ΗΠΑ οργανώνουν, μετά την επάνοδο στην εξουσία των Ταλιμπάν, επιχείρηση εκκένωσης πολιτών από το Αφγανιστάν, με το οποίο η Κίνα έχει σύνορα έκτασης 76 χιλιομέτρων.

Το Πεκίνο θεωρεί την αστάθεια στο γειτονικό κράτος απειλή για την ασφάλεια της επαρχίας Σιντζιάνγκ (βορειοδυτικά). Η επαρχία αυτή πλήττεται εδώ και καιρό από επιθέσεις που αποδίδονται σε αυτονομιστές ή σε τζιχαντιστές που ανήκουν στην κατά πλειονότητα μουσουλμανική εθνότητα των Ουιγούρων. Η Κίνα επιβάλλει εδώ και χρόνια δρακόντεια πολιτική εκεί.

Οι δύο υπερδυνάμεις βρίσκονται επίσης στα μαχαίρια για το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο, τις τεχνολογίες, την πνευματική ιδιοκτησία και την προέλευση της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μέχρι σήμερα δεν αποκλίνει παρά ελάχιστα από την πολιτική της σύγκρουσης που χάραξε ο προκάτοχός του, Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιούλιο, η Κίνα ονόμασε πρεσβευτή της στην Ουάσινγκτον τον Τσιν Γκανγκ, διπλωμάτη γνωστό για την επιθετική στάση του έναντι των δυτικών χωρών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ονόμασε εξάλλου τον Ραμ Εμάνουελ, τον άλλοτε στενό συνεργάτη, γενικό γραμματέα της Προεδρίας επί Μπαράκ Ομπάμα (2009-2010), πρεσβευτή στην Ιαπανία, βασικό σύμμαχο της Ουάσινγκτον στην Ασία.

Στα 61 του χρόνια, ο κ. Εμάνουελ διετέλεσε δήμαρχος του Σικάγο, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, στην πολιτεία Ιλινόι, από το 2011 ως το 2019. Όμως η δημοτικότητά του υπέστη κατακόρυφη πτώση εξαιτίας της κλιμάκωσης της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων στη μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ, σε βαθμό που αποφάσισε να μη θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία το 2018.

Οι δύο αναθέσεις υπόκεινται στην έγκριση της Γερουσίας, όπου οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι δεν διαθέτουν παρά εντελώς οριακή πλειοψηφία, αντιμετωπίζουν συχνά παρακώλυση από τους Ρεπουμπλικάνους στις ψηφοφορίες για την επικύρωση των διορισμών πρεσβευτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς - Σινσινάτι: Πρόκριση στην 4άδα (βίντεο)

Τζέιμς Μποντ: τον Σεπτέμβρη η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας

Κορονοϊός - ΕΚΕ: καμία συσχέτιση εμβολίων και ισχαιμικών επεισοδίων