Κορονοϊός - Ινδία: “Θερίζει” ζωές η COVID-19

Η Ινδία είναι η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων στον κόσμο.

Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 375 ασθενείς με COVID-19 και διαγνώστηκαν 34.457 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Παράλληλα, τα λεγόμενα ενεργά κρούσματα μειώθηκαν στα 361.340 (-2.265 σε ένα 24ωρο).

Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο γιγαντιαίο ασιατικό κράτος των 1,3 δισεκ. κατοίκων έχει φθάσει ως αυτό το χρονικό σημείο τους 433.964 νεκρούς επί συνόλου 32,39 εκατομμυρίων μολύνσεων.

Πρόκειται για τον τρίτο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων και τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων στον κόσμο, με βάση τα κυβερνητικά στοιχεία.

