Αθλητικά

Κορονοϊός – Euro 2020: εστία υπερμετάδοσης ο τελικός!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες από τους θεατές που παρακολούθησαν την αναμέτρηση βρέθηκαν θετικοί αμέσως μετά. Τι δείχνει έρευνα της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο τελικός του Euro 2020 στο στάδιο Wembley του Λονδίνου στις 11 Ιουλίου, ήταν μια εκδήλωση «υπερδιασποράς» επειδή περίπου 2.300 άτομα που παρακολούθησαν τον αγώνα ήταν «πιθανό να ήταν μολυσμένα» με τον κορονοϊό εκείνη την εποχή, ανέφερε η εφημερίδα The Times, επικαλούμενη ευρήματα της βρετανικής κυβέρνησης.

Άλλα 3.404 άτομα που παρακολούθησαν τον αγώνα μεταξύ Ιταλίας και Αγγλίας (3-2 στα πέναλτι/1-1) εκδήλωσαν Covid-19 λίγο μετά τον τελικό της 11ης Ιουλίου και πιθανόν να έχουν προσβληθεί από τον ιό στο Wembley, σύμφωνα με την εφημερίδα Public Health England.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς - Σινσινάτι: Πρόκριση στην 4άδα (βίντεο)

Λεωφόρος Κηφισού: Εργασίες από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής

Τζέιμς Μποντ: τον Σεπτέμβρη η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας