Κόσμος

Αφγανιστάν: με ελικόπτερα από ταράτσα ξενοδοχείου διέφυγαν εκατοντάδες Αμερικανοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήταν αδύνατον να φτάσουν στο αεροδρόμιο λόγω του πλήθους που συνωστίζεται σε αυτό. Την επιχείρηση είχε προαναγγείλει ο Μπάιντεν.

Η δύναμη του αμερικανικού στρατού στο Αφγανιστάν ανέπτυξε τρία ελικόπτερα για να απομακρυνθούν 169 Αμερικανοί που δεν ήταν σε θέση να φθάσουν στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε χθες Παρασκευή εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Τρία Chinook βγήκαν από την ασφαλή περίμετρο του αεροδρομίου και μετέβησαν σε ξενοδοχείο σε μικρή απόσταση –κάπου 200 μέτρα– από εκεί, το Baron, για να παραλάβουν τους Αμερικανούς πολίτες, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Τζον Κέρμπι.

Είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση αφότου άρχισε η κρίση που ο αμερικανικός στρατός αξιοποίησε τη δυνατότητά του να κινηθεί εκτός της περιμέτρου του αεροδρομίου για να βοηθήσει ανθρώπους που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Η ομάδα που απομάκρυναν τα ελικόπτερα σκόπευε να πάει με τα πόδια στο αεροδρόμιο, αλλά πλήθος συγκεντρωμένων ανθρώπων δυσκόλευε την πρόσβαση και προκάλεσε ανησυχία στα μέλη της και σε αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν ήταν σίγουρο ότι θα μπορούσαν να διαπεράσουν» το πλήθος αυτό, εξήγησε ο κ. Κέρμπι. «Οι διοικητές στο πεδίο πήραν έτσι την πρωτοβουλία να στείλουν ελικόπτερα να τους παραλάβουν».

Στην ομιλία του νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε αναφερθεί στην εκκένωση των 169 Αμερικανών, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες, που ελέγχουν το αεροδρόμιο για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις εκκένωσης, είχαν ως αυτό το στάδιο αποφύγει να βγουν από την περίμετρο, για αποφύγουν κάθε ενδεχόμενο να συγκρουστούν με τους Ταλιμπάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς - Σινσινάτι: Πρόκριση στην 4άδα (βίντεο)

Λεωφόρος Κηφισού: Εργασίες από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής

Τζέιμς Μποντ: τον Σεπτέμβρη η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας