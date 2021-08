Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τουρκία: εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες κρούσματα σε 24 ώρες

Δεκάδες εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες έχουν εμβολιαστεί κυρίως με το CoronaVac, το εμβόλιο της κινεζικής φαρμακοβιομηχανίας Sinovac Biotech.

Το τουρκικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι το προηγούμενο 24ωρο διαγνώστηκαν 19.918 μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 έπειτα από 293.252 τεστ, με το σύνολο των κρουσμάτων να φθάνει τα 6.177.690.

Οι θάνατοι άλλων 204 ασθενών με την COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στους 54.095 νεκρούς μέχρι χθες από την 11η Μαρτίου 2020, όταν εκδηλώθηκε στην επικράτεια της Τουρκίας.

Αφότου άρχισε στην Τουρκία εκστρατεία μαζικής ανοσοποίησης, τη 14η Ιανουαρίου – αξιοποιείται κυρίως το CoronaVac, το εμβόλιο της κινεζικής φαρμακοβιομηχανίας Sinovac Biotech – έχουν λάβει μια δόση 45,63 εκατομμύρια πολίτες, δεύτερη 34,79 εκατ., ενώ συνολικά έχουν χορηγηθεί πάνω από 88,05 εκατ. δόσεις, συμπεριλαμβανομένων τρίτων, ενισχυτικών.

