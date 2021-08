Αθλητικά

Η Λίβερπουλ θέλει να “δέσει” τον Σαλάχ στο Άνφιλντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αιγύπτιος διεθνής είναι ένας από τους βασικούς παίκτες του Κλοπ, έχοντας πετύχει 126 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις

Η Λίβερπουλ ξεκίνησε συνομιλίες με τον Μοχάμεντ Σαλάχ για νέο συμβόλαιο, όπως δήλωσε ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Σαλάχ, ο οποίος προσχώρησε στη Λίβερπουλ από τη Ρόμα το 2017, έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο.

Ο Αιγύπτιος διεθνής είναι ένας από τους βασικούς παίκτες του Κλοπ, έχοντας πετύχει 126 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και βοήθησε τον σύλλογο να κερδίσει τους τίτλους της Premier League και του Champions League.

«Ασχολούμαι σχεδόν με τα πάντα στο σύλλογο, κάποιες συζητήσεις να γίνουν χωρίς εμένα, αυτό είναι δυνατό, αλλά εκτός από αυτό, ξέρω όλα όσα συμβαίνουν», δήλωσε ο Κλοπ στην ιστοσελίδα της Λίβερπουλ.

«Δύο πράγματα: Ο Μο είναι προφανώς σε μια πραγματικά πολύ καλή στιγμή ποδοσφαιρικά φάση. Όταν υπάρχουν συνομιλίες γίνονται διαπραγματεύσεις και όταν υπάρξει απόφαση, θα σας το πούμε. Μέχρι τότε, είναι σημαντικό μόνο πώς συνεργάζονται οι δύο πλευρές σε αυτά τα πράγματα. Αν αυτό είναι τέλειο, τότε δεν χρειάζεται να μιλάμε για τίποτα άλλο. Με δύο χρόνια που απομένουν, μπορείτε να φανταστείτε ότι μιλάνε», πρόσθεσε.

Η Λίβερπουλ προσέφερε πρόσφατα νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες στον μεσοεπιθετικό Φαμπίνιο και τον τερματοφύλακα Άλισον, μαζί με τους αμυντικούς Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ενώ ο Κλοπ την περασμένη εβδομάδα είπε ότι ο αρχηγός Τζόρνταν Χέντερσον θα ακολουθούσε το παράδειγμα.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπέρνλι στο δεύτερο παιχνίδι της σεζόν της σεζόν αργότερα το Σάββατο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν: με ελικόπτερα από ταράτσα ξενοδοχείου διέφυγαν εκατοντάδες Αμερικανοί

Τσιτσιπάς - Σινσινάτι: Πρόκριση στην 4άδα (βίντεο)

Λεωφόρος Κηφισού: Εργασίες από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής