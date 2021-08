Οικονομία

“Φορολογικός Γολγοθάς” τον Σεπτέμβριο

Ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν μέχρι και 3 δόσεις του φόρου εισοδήματος μέσα στον Σεπτέμβριο, μαζί και με την πρώτη δόση του ΕΝΦΑ.

Το «φορολογικό Γολγοθά» θα ανέβουν εκατομμύρια φορολογούμενοι από το Σεπτέμβριο καθώς μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν στην εφορία τρείς δόσεις του φόρου εισοδήματος και τη πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ συνολικά πάνω από 1,5 δισ. ευρώ.

Ήδη με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων έχουν μέχρι στιγμής αποσταλεί σε 2.079.200 φορολογούμενους δηλαδή στο 31,59% όσων έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση χρεωστικά σημειώματα που προβλέπουν την πληρωμή πρόσθετου φόρου που κατά μέσον όσον ανέρχεται στα 835 ευρώ.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους που έχουν πληγεί οικονομικά από της πανδημία να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ με διάφορους τρόπους και σε περισσότερες από 8 η 6 μηνιαίες δόσεις αντίστοιχα που παρέχει το υπουργείο Οικονομικών όπως για παράδειγμα να εντάξουν τις οφειλές τους στη πάγια ρύθμιση η να κάνουν χρήση της πιστωτικής τους κάρτας προκειμένου να επιμηκύνουν το χρόνο εξόφλησης και έτσι να «σπάσουν» τις μηνιαίες δόσεις σε μικρότερα ποσά.

Ειδικότερα ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της φορολογικής δήλωσης ο φόρος εισοδήματος μπορεί να αποπληρωθεί με τις ακόλουθους τρόπους:

Αν η φορολογική δήλωση υποβληθεί έως τις 27 Αυγούστου και εξοφληθεί όλο το ποσό του φόρου παρέχεται έκπτωση 3%. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να καταβληθούν δύο δόσεις μαζί.

Αν η δήλωση υποβληθεί έως τις 10 Σεπτεμβρίου θα πρέπει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου να πληρωθούν μαζί οι δόσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου και στις 30 Σεπτεμβρίου μία ακόμη δόση. Σημειώνεται ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος θα καταβληθεί στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την οφειλή στη πάγια ρύθμιση η οποία προβλέπει την εξόφληση του φόρου σε έως 24 έντοκες δόσεις. Το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,5% για τις 12 δόσεις ενώ ξεπερνά το 6% για τις 24 δόσεις. Για την ένταξη στη ρύθμιση δεν απαιτείται να «κοκκινίσει» καμία δόση της οφειλής του εκκαθαριστικού.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος Τaxisnet, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση aade.gr. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή και συμπλήρωση της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης, ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του.

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματική εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση. Εφόσον διαθέτει εισοδήματα ή ακίνητα τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στις σχετικές δηλώσεις οφείλει να τα δηλώσει επιπροσθέτως. Ο φορολογούμενος πρέπει επίσης να δηλώσει τον IBAΝ τουλάχιστον ενός τραπεζικού λογαριασμού του, μέσω του οποίου θα πραγματοποιεί τις πληρωμές των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης.

Οι φορολογούμενοι μπορούν με πιστωτική κάρτα να πληρώσουν στην εφορία εφάπαξ το ποσό του φόρου και μάλιστα αν το κάνουν έως τα τέλη Αυγούστου θα κερδίσουν την έκπτωση του 3%. Η αποπληρωμή στη τράπεζα θα γίνει σε 12 άτοκες δόσεις.

Η πάγια ρύθμιση και η πιστωτική κάρτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα πρέπει να εξοφληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη στα τέλη Σεπτεμβρίου και τη τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγή: euro2day.gr

