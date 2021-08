Κόσμος

Μεξικό: ο κυκλώνας “Γκρέις” έφτασε στις ανατολικές ακτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, κάλεσε τους πολίτες σε πέντε πολιτείες να αναζητήσουν καταφύγιο σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ο κυκλώνας Γκρέις, ο οποίος έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας "μείζων κυκλώνας" κατηγορίας 3, έφτασε σήμερα το πρωί στην ανατολική ακτή του Μεξικού με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 205 χιλιομέτρων την ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Ο κυκλώνας έφτασε στην βόρεια ακτή της πολιτείας Βερακρούς, κοντά στον δήμο Τεκολούτλα στις 09:00 ώρα Ελλάδος και η περιοχή βρίσκεται σε συναγερμό για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

"Ο Γκρέις έγινε γρήγορα μείζων κυκλώνας", ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το NHC, περνώντας στην κατηγορία 3.

Ένας κυκλώνας κατηγορίας 3 μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε παραλιακά σπίτια και κτίρια, να ρίξει δέντρα και πινακίδες και να προκαλέσει πλημμύρες στις παράκτιες ζώνες, διευκρίνισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μεξικανική Επιτροπή Υδάτων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο κυκλώνας αναμένεται αφότου έφτασε στην ακτή να αρχίσει να χάνει την δύναμή του, ιδιαίτερα όταν φτάσει σε οροσειρές. Ωστόσο η πολιτεία Βερακρούς έχει πολλούς ποταμούς, γεγονός το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για πλημμύρες.

Ο πρόεδρος του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ κάλεσε τους πολίτες σε πέντε πολιτείες να αναζητήσουν καταφύγιο σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Χιλιάδες μέλη των δυνάμεων πολιτικής προστασίας, του υπουργείου Άμυνας και του Πολεμικού Ναυτικού, όπως και η κρατική υπηρεσία Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ηλεκτρικού Ρεύματος (CFE) έχουν προετοιμαστεί, δήλωσε σε μήνυμά του στο Twitter.

"Ζητώ από τους ανθρώπους των περιοχών Βερακρούς, Πουέμπλα, Σαν Λουίς Ποτοσί, Ταμαουλίπας και Ιντάλγο να αναζητήσουν καταφύγιο σε περιοχές σε μεγαλύτερο υψόμετρο μαζί με τους συγγενείς τους και σε καταφύγια που έχουν δημιουργηθεί", τόνισε ο Ομπραδόρ στο μήνυμά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς - Σινσινάτι: Πρόκριση στην 4άδα (βίντεο)

Λεωφόρος Κηφισού: Εργασίες από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής

Τζέιμς Μποντ: τον Σεπτέμβρη η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας