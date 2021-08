Οικονομία

ΚΙΝΑΛ: αυξήσεις “φωτιά” στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Όλα για τους μεγάλους και ισχυρούς, εις βάρος των πολιτών, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος», υποστηρίζει μεταξύ άλλων το ΚΙΝΑΛ σε σχετική ανακοίνωση.

«Με την επιστροφή τους από τις διακοπές, οι πολίτες βλέπουν αυξήσεις-φωτιά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, Αυξήσεις κατά 30%!», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κίνημα Αλλαγής και προσθέτει, «Αιτία οι μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης, που οδήγησαν στην άνευ όρων παράδοση στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα στην ενέργεια».

«Δεν είναι οι μόνες. Η Μαξίμου ΑΕ κινείται συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση. Όλα για τους μεγάλους και ισχυρούς, εις βάρος των πολιτών, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η κεντρική επιλογή τους.

Όπως αποδείχθηκε στην κατανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανασυγκρότηση, στην Τράπεζα Πειραιώς, στην στήριξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, στον εργασιακό και ασφαλιστικό νόμο, στην μείωση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων. Και δυστυχώς έπεται συνέχεια…», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση