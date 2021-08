Κοινωνία

Missing Alert: Βρέθηκε η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του κοριτσιού από την Αγία Παρασκευή.

Η περιπέτεια της Ιωάννας Μαρίας Μ. , 16 ετών, έληξε το πρωί του Σαββάτου, δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που την αναζητούσαν, όπως ενημέρωσε το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Ιωάννα Μαρία Μ., βρέθηκε στην περιοχή της Νίκαιας και είναι καλά στην υγεία της.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” υπογραμμίζει πως θα βρίσκεται κοντά στην Ιωάννα Μαρία Μ., και τους ανθρώπους που την φροντίζουν για παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

