Κορονοϊός – Εμβολιασμοί: ‘Έλεγχοι σε γηροκομεία και προνοιακές δομές

Τα ποσοστά εμβολιασμού του προσωπικού. Πόσοι έχουν τεθεί σε αναστολή και πόσοι έχουν υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης.

Κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) διεξήγαγαν επιτόπιους ελέγχους στις 19-20.08.2021 σε συνολικά 18 δομές (9 ΜΦΗ και 9 λοιπές Προνοιακές Δομές) σε Αττική και στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την τήρηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού του συνόλου του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό).

Συγκεκριμένα σε σύνολο 1.034 εργαζομένων: οι 940 διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (921 εμβολιασμένοι και 19 με πιστοποιητικό νόσησης), ήτοι ποσοστό περίπου 90%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ των μη ευρισκόμενων, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στις δομές με επίδειξη εγγράφου στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές από τους υπευθύνους των δομών.

Σημειώνεται ότι 34 είχαν υποβάλει αίτημα εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και 50 ήταν σε νόμιμη άδεια. Οι περιπτώσεις αυτές θα ελεγχθούν εντός των επόμενων ημερών. Από τους συνολικά 1034 εργαζόμενους, 10 εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή.

Το ποσοστό των εμβολιασμένων στην περιοχή της Αττικής κυμαινόταν από 75% (1 Δομή) έως και 100% (3 Δομές) και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από 87,91% έως και 100% (1 Δομή). Από Δευτέρα, 23.08.2021, οι έλεγχοι επεκτείνονται στο σύνολο της επικράτειας καλύπτοντας το σύνολο των Δομών αυτών με στόχο την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που φιλοξενούνται και εξυπηρετούνται από τους προνοιακούς αυτούς οργανισμούς.

