Πέθανε ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος

Θλίψη σκόρπισε η απώλεια του δημοφιλούς ηθοποιού.

Απόφοιτος της δραματικής σχολής Θεοδοσιάδη, ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, που πέθανε το πρωί του Σαββάτου, σε ηλικία 65 ετών, είχε μια μακρά πορεία στο θέατρο, έχοντας παίξει μια μεγάλη γκάμα από σημαντικούς ρόλους σε όλα τα είδη θεάτρου, από Αρχαία Τραγωδία, Αριστοφάνη, Σαίξπηρ, Γκόγκολ, Τσέχωφ, Ζολά και Λόρκα, μέχρι Ζαν-Πωλ Σαρτρ, σύγχρονο αμερικανικό δράμα αλλά και νεότερο ελληνικό δράμα και κωμωδία.

Ο ηθοποιός είχε υπηρετήσει το κλασικό και το σύγχρονο ρεπερτόριο στα σημαντικότερα ελληνικά θέατρα όπως το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Θέατρο Τέχνης, το Ανοιχτό Θέατρο, το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Πόρτα και πολλά άλλα μεγάλα θεατρικά σχήματα.

Στην τηλεόραση, έπαιξε σε πολλές ελληνικές σειρές όπως: Λουκάς Πασαμήτρος στο “Έλα στη θέση μου”, Στέφανος Τριανταφύλλου στο “Κανείς δε λέει σ’ αγαπώ”, Ευκλείδης Φωκάς στα “Μυστικά της Εδέμ”, Ανδροκλής Νικολαΐδης στους “Συμμαθητές”, Κάρολος Καρόλου στους “Δροσουλίτες”, Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α’ στο “Ακριβή μου Σοφία”, Δημήτρης Κοσμάτος στο “Τελευταίο αντίο”, Νότης Αγορογιάννης στο “Υπογραφή Πρίφτης”, Ταξίαρχος Αριστείδης Γκίκας στην “Άμυνα ζώνης”, Αντώνης στο “Ταξίμ”, Παντελής στο “Φεύγα”, Γιώργος στο “Μια αγάπη”.

Στον κινηματογράφο έχει παίξει σε ταινίες όπως: Η γυναίκα είναι… σκληρός άνθρωπος, Paperboat, Νήσος, Απ΄ τα κόκαλα βγαλμένα και Αύριο θα ‘ναι Αργά. Επίσης, έχει χαρίσει τη φωνή του σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων: Μαύρος Πητ στον Μίκυ Μάους, Μαμ-Ρα (Mumm-Ra) στους Θάντερκατς, Optimus Prime στους Τρανσφόρμερς, Τίγρης στο Γουίνι το Αρκουδάκι, Κύριος Πατάτας στο Toy Story, Δρ. Τζούμπα στο Λίλο και Στιτς, Cogsworth στην Πεντάμορφη και το Τέρας.

Σε συλλυπητήριο μήνυμα, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, αναφέρει τα εξής: «Με τη μορφή και τη φωνή που απέπνεαν οικειότητα, ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος υπηρέτησε επί δεκαετίες με το ταλέντο και την παιδεία του, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Εύπλαστος και προσαρμοστικός ηθοποιός, έχοντας υπηρετήσει σχεδόν όλα τα είδη του θεατρικού λόγου, υπήρξε από τους ηθοποιούς εκείνους, που είναι απαραίτητοι για την επιτυχία μιας παράστασης, σε κάθε έκφραση της υποκριτικής. Από την αρχαία τραγωδία, μέχρι τη μεταγλώττιση ταινίας κινουμένων σχεδίων, έδειξε τον ίδιο επαγγελματισμό, την ίδια συνέπεια, την ίδια αποτελεσματικότητα. Αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους του, ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος θα λείψει από το ελληνικό θέατρο. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους πολλούς φίλους του».

