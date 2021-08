Κόσμος

Σεισμός στην Αϊτή: οργή κι απογοήτευση στα συντρίμμια

Μια εβδομάδα μετά τον φονικό σεισμό, ελάχιστη βοήθεια έχει φτάσει σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές. Χιλιάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες ισοπεδωμένα σπίτια.

Τεταμένο είναι σήμερα το κλίμα στην Αϊτή, μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 2000 ανθρώπων, καθώς η ελάχιστη βοήθεια φθάνει στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, που επλήγησαν περισσότερο.

Πολλοί Αϊτινοί, τα σπίτια και οι περιουσίες των οποίων καταστράφηκαν από τον σεισμό των 7,2 βαθμών, που έπληξε την περιοχή το πρωί του περασμένου Σαββάτου, λένε ότι δεν είναι καν βέβαιοι πώς θα αρχίσουν την ανοικοδόμηση όσων χάθηκαν.

Ο επίσημος απολογισμός από τον σεισμό ανέρχεται σε 2.189 νεκρούς, την ώρα που 332 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Όμως, οι κάτοικοι σε πόλεις στις αγροτικές περιοχές του νότου συνεχίζουν τις έρευνες αναζητώντας σορούς κάτω από τα χαλάσματα.

Δεκάδες χιλιάδες κατοικίες έχουν ισοπεδωθεί, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να μην έχουν άλλη επιλογή από το να κοιμούνται έξω το βράδι, παρά τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Η εποχή των κυκλώνων στην Καραϊβική διαρκεί έως τα τέλη Νοεμβρίου και ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί προειδοποίησε τους κατοίκους να προετοιμαστούν για νέες καταιγίδες.

«Μετά τη φάση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που ελπίζουμε ότι θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες, πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε την ανοικοδόμηση», είπε ο Ανρί, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Οργανισμό Αμερικανών Κρατών χθες, όπου απηύθυνε έκκληση στις γειτονικές χώρες για στήριξη και βοήθεια.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν έγραψε στο Twitter ότι το πολεμικό πλοίο USS Arlington κατευθύνεται στην Αϊτή μεταφέροντας ελικόπτερα, μια ομάδα χειρουργών και ένα αποβατικό σκάφος προκειμένου να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας. Αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ, έχουν ήδη στείλει βοήθεια και ομάδες διάσωσης.

Οι κατολισθήσεις και οι ζημιές στο οδικό δίκτυο καθυστερούν την άφιξη της βοήθειας στις πλέον πληγείσες περιοχές, όπως και μάχες μεταξύ των συμμοριών που περιπλέκουν το ταξίδι μεταξύ της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και των νότιων τμημάτων της χώρας.

Η απόγνωση και η αγανάκτηση για την έλλειψη βοήθειας άρχισαν να γίνονται εμφανείς από χθες, με τους κατοίκους να επιτίθενται εναντίον φορτηγών με βοήθεια σε πολλές πόλεις στο νότιο τμήμα.

Ένταση επίσης επικράτησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρώην προέδρου της χώρας Μισέλ Μαρτελί σε ένα τοπικό νοσοκομείο στην πόλη Λε Καΰ, όταν ένα μέλος του προσωπικού του άφησε πίσω έναν φάκελο με χρήματα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν βίαιες συμπλοκές.

