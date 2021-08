Καιρός

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι την Κυριακή

Σε ποιες περιοχές θα επικρατήσει φθινοπωρινό σκηνικό. Ενισχύεται η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών ή όμβρων. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 32-34 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου και στη βόρεια Κρήτη τους 29 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4-5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα, θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο κατά τόπους στην Ήπειρο θα είναι 3-5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι αίθριος σε γενικές γραμμές, με τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Μέχρι το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρης βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-5, στα ανατολικά 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 6 με 7 και από το μεσημέρι πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 και κατά τόπους στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και πρόσκαιρα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει τους 35 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα θα ανέλθει στους 32-33 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και τη βόρεια Κρήτη τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.