Αθήνα: σύλληψη Αλγερινού για κλοπές από γραφεία

Ο 44χρονος κατηγορείται για κλοπές από γραφεία κτιρίου που στεγάζεται δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, 44χρονος Αλγερινός κατηγορούμενος για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς, μαζί με συνεργό του που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, διέπραξαν τις προηγούμενες ημέρες διαρρήξεις - κλοπές από γραφεία κτιρίου (στον πέμπτο, έβδομο και όγδοο όροφο) που στεγάζεται δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Αθήνα.

Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλευόμενοι την ύπαρξη σκαλωσιάς σε κοντινό κτίριο που ανακαινίζεται και επικοινωνούσε με τον δεύτερο όροφο του συγκεκριμένου κτιρίου με αναρρίχηση στους ορόφους, παραβίαζαν τις πόρτες εισόδου, εισέβαλαν στα γραφεία και αφαιρούσαν υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Στην κατοχή του αλλοδαπού βρέθηκε και κατασχέθηκε κατσαβίδι και φακός. Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις διαρρήξεων - κλοπών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

