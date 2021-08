Αθλητικά

Ρονάλντο – Γιουβέντους: Ο Αλέγκρι βάζει τέλος στις φήμες περί αποχώρησης

Ο προπονητής της «Μεγάλης Κυρίας» διέψευσε φήμες και δημοσιεύματα, που αναφέρονται σχετικά με την αναχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την ιταλική ομάδα.

Μία ημέρα πριν το ντεμπούτο της Γιουβέντους στη νέα σεζόν 2021/22, αντιμετωπίζοντας την Ουντινέζε εκτός έδρας, στη Dacia Arena, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, διέψευσε φήμες και δημοσιεύματα, που αναφέρονται σχετικά με την αναχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την ιταλική ομάδα.

«Ο Κριστιάνο μου είπε ότι παραμένει στην Γιουβέντους. Διάβασα τις σχετικές φήμες στην εφημερίδα, εκείνος πάντα έκανε καλή προπόνηση, δεν υπήρξε ποτέ η θέληση να φύγει. Την Πέμπτη του έδωσα μισή μέρα ξεκούρασης γιατί είχαμε δουλέψει πολύ μέσα στην εβδομάδα, χθες έκανε προπόνηση και είναι διαθέσιμος για την Ουντίνεζε», είπε ο Ιταλός προπονητής της Γιουβέντους.

«Πρέπει να φροντίσω ολόκληρη την ομάδα της οποίας ο Ρονάλντο είναι η προστιθέμενη αξία, επειδή εγγυάται υψηλό αριθμό γκολ. Θα πρέπει να εργαστούμε ως ομάδα για να ενισχύσουμε το άτομο», πρόσθεσε.

