Σεισμός στην Τήλο

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός, γι αυτό και έγινε αισθητός στα περισσότερα από τα Δωδεκάνησα.

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 16:21 το απόγευμα ανοιχτά της Τήλου.

Σύμφωνα τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά της Τήλου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 15,7 χλμ, γι αυτό και έγινε αισθητός στα περισσότερα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο σεισμός δεν προκάλεσε ζημιές και τραυματισμούς.

