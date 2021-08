Life

Μαρία Ηλιάκη: Καλημέρισε τους followers της με ένα τρυφερό βίντεο της κόρης της

Ευτυχισμένη μαμά η Μαρία Ηλιάκη μοιράστηκε ένα όμορφο βίντεο με την κόρη της.

Ευτυχισμένες στιγμές βιώνει η Μαρία Ηλιάκη από την στιγμή που κράτησε στην αγκαλιά της, τον καρπό του έρωτα της με τον Στέλιο Μανουσάκη.

Η παρουσιάστρια έφερε στην ζωή ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο θα πάρει το όνομα Κατερίνα.

Μάλιστα η Μαρία Ηλιάκη είναι αρκετά ενεργή στα social media και δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητα της.

Αυτή τη φορά η γλυκιά μανούλα θέλησε να μοιραστεί με τους followers της, ένα τρυφερό βίντεο με την δύο μηνών κορούλα της.

