Life

Βικτώρια Καρύδα: Είμαι χάλια, έχω χάσει κιλά, πηγαίνω στην εκκλησία για να ηρεμήσω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μοντέλο μιλά για το πώς ζει μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή.

Η Βικτώρια Καρύδα δε μπορεί ακόμα να ξεπεράσει τη δολοφονία του άντρα της, Γιάννη Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018.

Το μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks παραχώρησε συνέντευξη στο Secret και στη Σάσα Σταμάτη και αποκάλυψε πως σκέφτεται να μετακομίσει εκτός συνόρων, αλλά και τι συμβαίνει στην προσωπική της ζωή.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να φύγω μόνιμα στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή πηγαινοέρχομαι και, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν με κρατάει κάτι στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν μπορώ ακόμα να μείνω εκτός Ελλάδος σε μόνιμη βάση, αφού πρέπει να τακτοποιήσω μια σειρά από εκκρεμότητες και προβλήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Γενικά είμαι πάλι χάλια, έχω χάσει 3,5 κιλά, ενώ κάποιες φορές είμαι λίγο καλύτερα και κάποιες άλλες πολύ χάλια....

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - 112: Μήνυμα για ακραίο κίνδυνο σε Αττική και Εύβοια

Τσιτσιπάς - Σινσινάτι: Πρόκριση στην 4άδα (βίντεο)

Λεωφόρος Κηφισού: Εργασίες από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής