Life

Easy Summer Hairstyles: Xτενίσματα για υψηλές θερμοκρασίες και αξεπέραστο στυλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μαλλιά ταλαιπωρούνται στις διακοπές, κι εσύ μαζί. Εδώ κάποιες προτάσεις που θα σου...λύσουν τα χέρια.

To καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ, η θερμοκρασία συνεχίζει να χτυπάει κόκκινο και εσύ το μόνο που θέλεις είναι να έχεις κάθε μέρα ανάλαφρα και ανέμελα μαλλιά χωρίς να φριζάρουν. Ακολούθησε λοιπόν τις παρακάτω συμβουλές και δημιούργησε υπέροχα summer hairstyles.

Αν τα μαλλιά σου είναι σπαστά εφάρμοσε αμέσως μετά το λούσιμο έναν αφρό για μπούκλες ή ένα spray styling για κυματιστά μαλλιά και άφησέ τα να στεγνώσουν φυσικά. Αν θέλεις μπορείς να τονίσεις τους κυματισμούς στα μαλλιά σου και με ένα salt spray.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις τώρα:

Θεσσαλονίκη: σύλληψη νεαρού για θανάτωση σκύλου με μαχαίρι

Ζάκυνθος – ηλεκτροπληξία: συλλήψεις για τον θάνατο του 12χρονου

Βόλος: οικιακή βοηθός έριξε υπνωτικό σε ηλικιωμένη για να την κλέψει