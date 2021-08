Life

Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρώτο τους κοινό βίντεο στο Instagram

Συνεχίζουν τις κοινές διακοπές τους η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Αυτές τις μέρες βρίσκονται με φιλικό τους ζευγάρι στην Ελαφόνησο και περνούν όμορφες στιγμές.

Μπορεί οι ίδιοι να μην έχουν παραδεχτεί ακόμα τη σχέση τους, ωστόσο μοιράζονται στιγμιότυπα από τη ζωή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλές φορές είναι τα ίδια αλλά δεν φαίνονται τα πρόσωπά τους.

Αυτή τη φορά, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε πριν από λίγα λεπτά το πρώτο κοινό της βίντεο με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, στο οποίο φαίνονται ξεκάθαρα και οι δύο και μάλιστα, παίζουν κοκορομαχίες στη θάλασσα.

