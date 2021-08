Κόσμος

Πρίγκιπας Κάρολος: σπαρακτικό να βλέπω καταστροφικές φωτιές στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι εφιαλτικό να βλέπω τον άλλοτε γαλάζιο ουρανό πάνω από την Πελοπόννησο, την Αττική και το νησί της Εύβοιας να γίνεται πορτοκαλί, τονίζει ο πρίγκιπας Κάρολος.

«Είναι σπαρακτικό να βλέπω καταστροφικές φωτιές να χτυπούν την Ελλάδα. Είναι εφιαλτικό να βλέπω τον άλλοτε γαλάζιο ουρανό πάνω από την Πελοπόννησο, την Αττική και το νησί της Εύβοιας να γίνεται πορτοκαλί»… τονίζει ο πρίγκιπας Κάρολος σε επιστολή του στην Daily Mail για την κλιματική αλλαγή.

«Χάρη στους οικογενειακούς μου δεσμού, πάντα ένιωθα μία ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα. Εκτός από τα συναρπαστικά τοπία, την ιστορία και την κουλτούρα της, ο πατέρας και ο παππούς μου γεννήθηκαν εκεί, γι΄αυτό και συγκινήθηκα ιδιαίτερα όταν νωρίτερα μέσα στον χρόνο επισκέφθηκα τη χώρα για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ανεξαρτησία της» σημείωσε.

«Τώρα, πέντε μήνες αργότερα, είναι σπαρακτικό να βλέπω καταστροφικές φωτιές να «χτυπούν» την Ελλάδα, την Τουρκία, τώρα την Ιταλία, την ώρα που η Ευρώπη σημειώνει ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Είναι εφιαλτικό να βλέπω τον άλλοτε γαλάζιο ουρανό πάνω από την Πελοπόννησο, την Αττική και το νησί της Εύβοιας να γίνεται πορτοκαλί, καθώς χιλιόμετρα εκτάσεων δάσους και αγροτικής γης κατακάηκαν από τις «άγριες» πυρκαγιές, προκαλώντας τραγικές απώλεια ζωών, τραυματισμούς και την εκτεταμένη καταστροφή σπιτιών και βιοπορισμού τόσων πολλών ανθρώπων.Άκουσα αναφορές από Βρετανούς πυροσβέστες που έσπευσαν εκεί για βοήθεια, οι οποίοι λένε ότι δεν έχουν δει ποτέ τέτοιες φωτιές. Μπορώ μόνο να φανταστώ ότι οι συνάδελφοί τους που μάχονται να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια θα έλεγαν το ίδιο» πρόσθεσε ο πρίγκιπας Κάρολος.

Ο ίδιος τόνισε πως είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε χώρα να λάβει μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και πιο φιλικά ως προς τον πλανήτη. «Ένιωθα από καιρό ότι η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη για οποιαδήποτε χώρα να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική κρίση μόνη της. Οι Βρετανοί πυροσβέστες κάνουν ό, τι μπορούν για να βοηθήσουν στην Ελλάδα, αλλά όλοι πρέπει να αγωνιστούμε στην πρώτη γραμμή για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή στο σύνολό της», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα: Θείος πυροβόλησε ανιψιό μπροστά στην ανήλικη κόρη του

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Φωτιά στη Ζάκυνθο απειλεί το Αργάσι (εικόνες)