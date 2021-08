Πολιτική

Αφγανιστάν: άλλοι δύο Έλληνες απεγκλωβίστηκαν

Ο απεγκλωβισμός του ενός έγινε από την Βρετανία, ενώ ακόμη ένας Έλληνας πολίτης έφτασε στο Κατάρ από όπου θα ταξιδέψει στη χώρα μας.

Σήμερα το βράδυ, στις 23.00 αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα από το Λονδίνο Έλληνας πολίτης που εργάζονταν στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ο απεγκλωβισμός του έγινε από την Βρετανία, κατόπιν συνεννοήσεων μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, μετά από σχετικές οδηγίες του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια. Η ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο ήταν σε συνεχή επαφή μαζί του και του παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια, τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Επίσης ένας ακόμη Έλληνας πολίτης έφτασε στο Κατάρ, έχοντας απεγκλωβιστεί από τις ΗΠΑ. Αναμένεται να αφιχθεί στα Χανιά αύριο γύρω στις 18.00 μέσω Αθηνών (τράνζιτ). Η ελληνική πρεσβεία στη Ντόχα του παρέχει προξενική συνδρομή.

Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής και ο πρώτος Έλληνας πολίτης που απεγκλωβίστηκε από το Αφγανιστάν κατόπιν προσπαθειών του υπουργείου Εξωτερικών και κατόπιν οδηγιών του υπουργού Νίκου Δένδια.

