Πούτιν – Ερντογάν επικοινώνησαν για το Αφγανιστάν

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου για την επικοινωνία που είχαν ο Ρώσος με τον Τούρκο Πρόεδρο για το Αφγανιστάν.

Οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Εργντογάν συζήτησαν σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας, την επείγουσα ανάγκη να δοθεί μάχη κατά της τρομοκρατίας και να αντιμετωπιστεί η διακίνηση ναρκωτικών στο Αφγανιστάν και συμφώνησαν να συνεργαστούν στα θέματα αυτά, έγινε γνωστό από το Κρεμλίνο.

«Οι δύο πλευρές συζήτησαν λεπτομερώς την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Έδωσαν έμφαση στη σημασία του να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ειρήνη στη χώρα, η αυστηρή τήρηση της τάξης και του κράτους δικαίου. Υπογράμμισαν επίσης ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και της διακίνησης ναρκωτικών. Οι πρόεδροι συμφώνησαν να ενισχύσουν τον διμερή συντονισμό σχετικά με αφγανικά θέματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν επιπλέον για το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, πρωτίστως στον ενεργειακό τομέα.

