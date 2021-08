Κόσμος

Κάρολος σε Σακελλαροπούλου για φωτιές: οι προσευχές μας μαζί σας

Τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα και την ανησυχία για την κλιματική αλλαγή εκφράζει το πριγκιπικό ζεύγος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιστολές και μηνύματα συμπαράστασης από ξένους ηγέτες, οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και την υποστήριξή τους για τις πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα, δέχθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με συγκινητική την επιστολή του Πρίγκιπα της Ουαλίας Καρόλου.

Ο Πρίγκιπας Κάρολος αφού δηλώνει ότι τόσο η σύζυγός του όσο και ο ίδιος είναι συγκλονισμένοι από την καταστροφή, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι συνδέεται βαθιά με την Ελλάδα και ότι του είναι «οδυνηρό να σκέφτεται τον πόνο που εσείς και η όμορφη χώρα σας πρέπει να υπομείνετε. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί σας και με όλους τους Έλληνες αυτές τις δύσκολες και ανησυχητικές στιγμές».

Ο Πρίγκιπας υπογραμμίζει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες όλων μας για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής, πριν πληγούμε από ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές.

