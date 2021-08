Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τα 38 σημεία δωρεάν ελέγxου την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά σε ποιες περιοχές ανά την Ελλάδα και ποιές ώρες θα διενεργούνται οι έλεγχοι, από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Σε 38 ανέρχονται τα σημεία δωρεάν ελέγxου Covid-19, την Κυριακή 22 Αυγούστου, για την ανίχνευση του κορονοϊού από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -20:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 09:00-17:00 Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, 07:30-20:30 Ναύπακτος, Λιμένας, Κτήριο Ναυπακτίας, 10:00-13:00 Μεσολόγγι, Λιμάνι, 10:00-13:00 Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:00-17:00 Πόρτο Χέλι, είσοδος, Αργολίδα, 10:00-14:00 Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00 Άγιος Πέτρος Αρκαδίας, 10:30 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30 Ακράτα Αχαΐας, Παραλία Συλιβαινιώτικων, Αμοργού 2, 09:00-14:30 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 10:00-13:00 Λιμάνι Καμαριώτισσας, Κτήμα Μαλαματίνα, Σαμοθράκη, 08:00-16:00 Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Πλατεία Κατσαντώνη, Απόδημων Ευρυτανών 17, Καρπενήσι, 08:00-14:00 Δ. Πύργου, Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, Πύργος, Ηλεία, 09:00-17:00 ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-16:30 Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, 09:00-17:00 Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο, 09:00-15:00 Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00 Φιλιάτες Θεσπρωτίας, πλατεία, 09:00-13:00 Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00 Κτήριο ΠΕ Καβάλας, Αμφιθέατρο «Γ. Παυλίδης», Εθν. Αντιστάσεως 20, Καβάλα, 09:00-15:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδώνων 2, 09:00-17:00 Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00 ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-15:00 Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφυγίου, 08:00-15:30 Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, 08:30-13:00 Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 08:00-17:00 ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 09:00-17:00 Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος, 09:00-17:00 Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 09:00-17:00 Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντιστάσεως, 08:00-16:00 Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-13:30 Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00 Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, Κυνηγετικός Σύλλογος επί της Λ. Ελευθερίας, 09:00-17:00 Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-15:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30

Ειδήσεις σήμερα:

Πρίγκιπας Κάρολος: σπαρακτικό να βλέπω καταστροφικές φωτιές στην Ελλάδα

Αφγανιστάν: άλλοι δύο Έλληνες απεγκλωβίστηκαν

Φθιώτιδα: Θείος πυροβόλησε ανιψιό μπροστά στην ανήλικη κόρη του