Ατρόμητος - Βασιλαντωνόπουλος: βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο

«Πάγωσαν» όλοι στο Περιστέρι όταν ο παίκτης έπεσε στο έδαφος δείχνοντας να μην έχει τις αισθήσεις του.

Ατρόμητος και Λαμία αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Περιστέρι. Η ομάδα από τη Φθιώτιδα προηγήθηκε στο 49΄ με το πέναλτι του Μανούσου, το οποίο είχε κερδίσει ο Νούνιες, ενώ ο Ατρόμητος ισοφάρισε στο 57΄ με τον Κουλούρη.

Ο Ατρόμητος είχε δοκάρι στο 10΄ με τον Βασιλαντωνόπουλο, ενώ η Λαμία «απάντησε» στο 47΄ με το δοκάρι του Μανουσάκη. Στο 49΄ οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Μανούσο από την άσπρη βούλα, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Κουλούρη.

Στο 68΄ άπαντες «καρδιοχτύπησαν» με τον Βασιλαντωνόπουλο, ο οποίος έπεσε στο έδαφος, όταν τον χτύπησε η μπάλα στο πρόσωπο, και έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του. Βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ωστόσο λίγο αργότερα σηκώθηκε και πήγε ζαλισμένος στον πάγκο, δείχνοντας ότι δεν έχει κάτι σοβαρό.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Πίριτς, Βασιλαντωνόπουλος, Χατζηισαΐας, Στρούγγης, Καστεγιάνο, Σάλομον, Νάτσος, Κλωναρίδης, Μουνίθ, Καρτάλης, Κουλούρης.

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Σκόνδρας (67΄ Τζανετόπουλος), Καραμάνος (46΄ Μανούσος), Νούνιες (67΄ Τιρόνε), Μαρτίνεθ (70΄ Σαραμαντάς), Γκέντσογλου, Ελευθεριάδης (46΄ Μανουσάκης), Ρόμανιτς (79΄ Βλαχομήτρος), Τζανδάρης (86΄ Τρούμπουλος), Αντέτζο, Μαζουλουξής (67΄ Βύντρα).

