Τσιτσιπάς - Σινσινάτι: τον “λύγισε” ο Ζβέρεφ - αποδοκιμασίες από τους θεατές

Ο «χρυσός» Ζβέρεφ «λύγισε» τον Τσιτσιπά και πήγε τελικό. Ένταση και αποδοκιμασίες μετά το 1ο σετ.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Αλεξάντερ Ζβέρεφ «λύγισε» στο tie-break του τρίτου σετ τον Στέφανο Τσιτσιπά, νίκησε 2-1 σετ (6-4,3-6,7-6), μετά από 2 ώρες και 40 λεπτά και προκρίθηκε στον τελικό του Western & Southern Open στο Σινσενάτι, εκεί όπου τα ξημερώματα (01:00), θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Έλληνας τενίστας, μετά το πρώτο σετ και μέχρι τα μισά του τρίτου, έκανε απίθανη εμφάνιση, πήρε προβάδισμα με 4-1 και 5-3, για να χάσει όμως τελικά από τον 24χρονο Γερμανό, Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, που έκανε μία εντυπωσιακή επιστροφή. Ξεκάθαρη η κυριαρχία του Σβέρεφ στο πρώτο σετ , με το ποσοστό στα περασμένα πρώτα service να φτάνει το 80% και οι κερδισμένοι πόντοι το 80% (17/21).

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σετ ο Τσιτσιπάς πήρε τα πράγματά του και πήγε στα αποδυτήρια όπου έμεινε για σχεδόν δέκα λεπτά, προκαλώντας στη συνέχεια τις αποδοκιμασίες των θεατών αλλά και την έντονη δυσφορία του Ζβέρεφ, που παραπονέθηκε στον διαιτητή, ο οποίος με τη σειρά του τον ενημέρωσε ότι το προβλέπει ο κανονισμός. Ο Ζβέρεφ είπε ότι μπορεί να επικοινωνεί μέσω κινητού με τον προπονητή και πατέρα του, κάτι που απαγορεύεται.

«Δεν είναι τίποτα τρελό. Δεν είναι αστροφυσική» είπε ο Τσιτσιπάς. «Πήγα στα αποδυτήρια για να αλλάξω τη μπλούζα μου. Δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ ωραίο αν άλλαζα σορτς στο γήπεδο μπροστά σε όλους. Είμαι ένας άνθρωπος που ιδρώνει λίγο περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι εντάξει, έτσι ακριβώς λειτουργεί για μένα», πρόσθεσε.

Μετά τον αγώνα ο Ζβέρεφ είπε σχετικά στο Tennis Channel: «Είμαι κάποιος που του αρέσει να κερδίζει ή να χάνει στο τένις. Δεν παίρνω ποτέ ιατρική άδεια όταν δεν το χρειάζομαι. Δεν πηγαίνω ποτέ στο μπάνιο όταν δεν το χρειάζομαι. Μερικοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν (τον κανόνα διακοπής) προς όφελός τους. Οι κανόνες είναι πολύ ευέλικτοι, θα έλεγα. Ήμουν λίγο απογοητευμένος γιατί συνέβη (με τον Τσιτσιπά) στο Roland Garros ήδη πριν από το πέμπτο σετ. Συνέβη και στο Ακαπούλκο, οπότε υπήρξε μια μικρή απογοήτευση, αλλά όλα είναι καλά».

Στο δεύτερο σετ η αντίδραση του Τσιτσιπά ήταν άμεση , έκανε ένα 5-0 «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς του Ζβέρεφ παίρνοντας προβάδισμα με 5-2 και τελικά να φτάνει στη νίκη με 6-3. Στο τρίτο σετ έφτασε στο 4-1, αλλά τότε επέστρεψε ο Ζβέρεφ, έγινε το 5-5, 6-6 και τελικά να φτάσει σε μία απίστευτη νίκη με7-6 (4) Ο 24χρονος Γερμανός, στον τέταρτο τελικό του φέτος, θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε, με ανατροπή, τα 2-6,6-3,6-3 ου Ντανιίλ Μεντβέντεφ, μετά 2 ώρες και 16 λεπτά αγώνα.

